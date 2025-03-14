Korkutan tahmin! Japon Deprem Uzmanı İstanbul depreminin büyüklüğünü ve zamanını açıkladı...

Hüseyin Topuz

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Yoshinori Moriwaki, İstanbul depreminin büyüklüğü ve ne zaman meydana geleceği konusunda yaptığı tahminler ile dikkat çekti.

Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki'nin deprem açıklaması sosyal medyada gündeme oturdu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı'nda biriken enerji nedeniyle İstanbul'da önümüzdeki 15 yıl içinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ve özellikle yumuşak zeminli sahil bölgelerinin yüksek risk taşıdığını ifade etti.

15 yıl içinde 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir

Yoshinori Moriwaki, 7 ve üzerindeki büyük depremlerin yaklaşık 200-250 yılda bir meydana geldiğini söyleyerek, "Bu süreyi tam olarak hesaplamak zor, fakat önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dedi.

Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası’nda yumuşak zeminli bölgeler ve Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinin yüksek risk taşıdığını ifade etti.