Kota bitti derdi yok: Bu operatör ücretsiz internet keyfi yaşatacak

Teknolojinin nabzı bu kez erişim eşitliği için atıyor! 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de anlamlı bir adımla kutlanıyor.

Wireless Broadband Alliance (Kablosuz Geniş Bant İttifakı) öncülüğünde ve Connected Community Forum (Bağlantılı Toplum Forumu) liderliğinde düzenlenen bu özel gün, dijital uçurumu kapatmayı ve internetin herkes için ulaşılabilir hale gelmesini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye’deki bazı büyük internet sağlayıcıları, Dünya Wi-Fi Günü’ne özel olarak binlerce noktada ücretsiz internet erişimi sunacaklarını duyurdu.

Özellikle büyük şehirlerdeki parklar, meydanlar, kafeler ve toplu taşıma alanları gibi ortak yaşam alanlarında, 20 Haziran boyunca kotasız ve şifresiz internet hizmeti sağlanacak.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VERİLİYOR!

Türkiye’deki telekom şirketlerinin de destek verdiği bu kampanyayla birlikte, yalnızca teknoloji meraklıları değil, günlük hayatında internet erişimi sınırlı olan bireyler de dijital dünyaya bir günlüğüne bile olsa özgürce bağlanabilecek.

20 Haziran’da sokakta yürürken telefonunuzun Wi-Fi ağına bağlanmaya çalıştığını fark ederseniz şaşırmayın. Çünkü o gün internet, sadece bir hizmet değil, bir hak olarak herkese açık olacak.

Vatandaşlar, cihazlarının WiFi ayarlarından “TTNetWiFi” veya “TurkTelekomWiFi” ağını seçerek kolayca bağlanabilecek. Kayıt işleminin ardından ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak mümkün olacak.