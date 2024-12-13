Köy Kanunu’nda değişiklik yapıldı: Süreler uzatıldı, cezası 50 bin TL

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Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta kabul edilen kanuna göre ek süreler verilirken ceza miktarlarında da güncellemeye gidildi.

Yürürlüğe alınan yeni Köy Kanunu ile birlikte, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanındı.

50 BİN TL CEZA ÖDENECEK!

Yapılan değişikliklerle birlikte, yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası 50 bin liradan az olmayacak.

Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu hallerde ise yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla yüzde 50'si kadar idari para cezası verilecek.