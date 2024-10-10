KPSS-2024/2 merkezi atama tarihleri: KPSS merkezi atama ne zaman olacak?

Memur olabilmek için KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, merkezi atama takvimine odaklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin olarak 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adayları tarafından merak ediliyor.
ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. Merkezi atama şeklinde yapılacak bu yerleştirmeler için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, merkezi atamalar ne zaman yapılacak?
2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS-2024/2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek.
Kadroların iletilmesinin ardından yapılacak olan tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.