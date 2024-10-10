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KPSS-2024/2 merkezi atama tarihleri: KPSS merkezi atama ne zaman olacak?

KPSS-2024/2 merkezi atama tarihleri: KPSS merkezi atama ne zaman olacak? Merkezi ve Kurumsal Atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılan KPSS memurluk atamalarında KPSS sınavına giren adaylar tarafından atama tarihleri mercek altına alındı. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman? KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı, tercih tarihi belli oldu mu?