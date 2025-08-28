KPSS 2025 giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yeri ve giriş belgesi ekranı

2025 KPSS Lisans sınavları, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınava girecek olan adaylar, "sınav yeri" ve "giriş belgesi" için araştırmaya koyuldu.

ÖSYM, sınav tarihine kısa süre kala adayların sınav merkezi ve salon bilgilerini açıklayacak. Adayların sınava gireceği okullar, salon numaraları ve sınav saatine dair tüm detaylar KPSS 2025 sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak.

Peki; KPSS yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nereden alınacak? KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS 2025 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

ÖSYM 2025 KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

KPSS 2025 sınav yerlerinin, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu nedenle adaylar, ağustos sonu veya eylül başında sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2025

Sınav giriş belgeleri yalnızca ÖSYM’nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı sınav günü yanında bulundurulmak zorunda olacak.

ÖSYM, adayların sınav günü sorun yaşamamaları için giriş belgesi olmadan sınav salonuna alınmayacağını hatırlatıyor. Ayrıca kimlik belgesi ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmak gerekiyor.