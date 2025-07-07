KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman? Tercihler nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav ve yerleştirme takvimi doğrultusunda, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih süreci için geri sayım başladı.

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte, binlerce KPSS adayını ilgilendiren KPSS 2025/1 tercih haftasına resmen girildi.

Adaylar şimdi, tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve tercih ekranının açılmasını dört gözle bekliyor.

KPSS tercih işlemleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu yayınlandığında başlayacak.

Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilan edilen kadrolar, kontenjan sayıları, başvuru şartları ve öğrenim düzeyine göre tercih yapılabilecek pozisyonlar yer alacak.

Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, KPSS tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 17 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi başvuru platformu olan Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri yeterli olacak.

ÖSYM, tercih süreci öncesinde 2025 KPSS Tercih Kılavuzu’nu yayımlayacak.