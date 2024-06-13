KPSS önlisans ücreti 2024 ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca adayın beklediği KPSS önlisans başvuruları başladı. Başvurular 13 Haziran-2 Temmuz arasında tamamlanacak.
Memur olmak için çaba sarf eden adaylar, sınav başvurusunu gerçekleştirecek.
Adayların aynı zamanda belirlenen KPSS önlisans sınav ücretini de ödemiş olması gerekecek.
Sınav ücreti, KPSS önlisans adayları tarafından merak ediliyor. 2024 yılı KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde yer alıyor.
Peki, KPSS önlisans 2024 ücreti ne kadar? İşte ödenecek tutar...
KPSS önlisans 2024 başvuru ücreti:
Bu yılki KPSS önlisans başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi.
KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.
Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.