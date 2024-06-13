Haberler



Bilgi



KPSS önlisans ücreti 2024 ne kadar, kaç TL?

KPSS önlisans ücreti 2024 ne kadar, kaç TL? Memurluk için KPSS önlisans sınavına girecek olan adayların, sınav ücretlerini yatırmış olması gerekiyor. Peki, bu sene KPSS önlisans ücreti ne kadar? KPSS önlisans 2024 kaç TL? İşte ücreti...