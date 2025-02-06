KPSS yok, mülakat yok! Öğretmenler için yeni dönem başladı

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Üniversite sonrası öğretmenlik için KPSS ve mülakat süreçlerinin sona erdiği bir döneme giriyoruz.

Artık öğretmen olabilmek için Akademi Giriş Sınavı (AGS) yeterli olacak.

13 Temmuz’da ilk kez yapılacak olan bu sınav ile başlayan süreç, Millî Eğitim Akademisi’nde 14 aylık bir eğitimle devam edecek.

Bu yeni sistemle birlikte öğretmen adayları, sınav ve mülakat yükünden kurtulmuş olacak.

Akademi sürecini başarıyla tamamlayanlar, atanmak için gerekli şartları yerine getirmiş olacak.

İşte, öğretmenlik atamalarında büyük bir değişim getiren bu yeni sistemin tüm detayları.

14 AYDA 400 BİN TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile başlayan yeni süreçte aday öğretmenler, 14 aylık eğitim sürecinde yaklaşık 400 bin TL maaş alacaklar.

Bu sürecin sonunda teorik sınav ve okuldan alınan notlar birleştirilerek, adayların başarıları değerlendirilip atamalar yapılacak.

Başarısız olan adaylar ise liste dışı kalacak. Ancak her yıl düzenlenecek AGS ile adaylar bir sonraki yıl da şanslarını deneyebilecek.

Bakanlık ayrıca akademilerin her ilde olmayacağını belirtirken, adayların konaklama masrafları için herhangi bir ücret ödememelerini sağlayacak hizmetçi eğitim merkezlerini devreye sokacak.