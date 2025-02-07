Kredi çektikten sonra faiz düşerse ne olur? Güncel yanıtı...

Yağmur Uçar

Kredi çekmek, günümüzün ekonomik şartlarında hem çok kolay, hem de çok tercih edilen bir yöntem.

ATM'den para çeker gibi kredi çekmek, hatta birkaç tuşla hesabınıza aktarmak mümkün.

Vatandaşların birçoğu ise nakit ihtiyacından ziyade ev/araba alabilmek adına kredi bakıyor.

Şimdilerde oldukça yüksek olan kredi faizleri, vatandaşları düşünmek için duraksatıyor.

Akıllarda ise "ya faiz düşerse" sorusu; yani müşteriler kredi çektikten sonra daha düşük faiz yakalama şansından endişe ediyor.

Peki; bu durumun bir çözümü var desek...

"Kredi çektikten sonra faiz düşerse ne olur" yanıtı haberimizde...

VADE VE TAKSİTLER SABİT KALIR

Çoğu kredi türünde, faiz oranı sabitlenmiş olduğu için faiz oranları düştüğünde kredi sözleşmeniz değişmez. Yani, kredi aldıktan sonra faiz oranlarının düşmesi, ödemeniz gereken taksit miktarını etkilemez.

DEĞİŞKEN FAİZLİ KREDİ

Eğer kredi türünüz değişken faizli bir krediyse, bu durumda faiz oranlarının düşmesi, genellikle ödemeniz gereken taksitleri de düşürür. Bu tür kredilerde faiz oranı piyasadaki faiz oranlarına bağlı olarak değişir, bu yüzden faizler düştüğünde ödemeniz de azalabilir.

REFİNANSMAN SEÇENEĞİ

Eğer faiz oranları düşerse ve siz daha önce yüksek faizle kredi aldıysanız, bazı bankalar kredi refinansmanı (yeniden finansman) yapmanıza imkan tanır.

Yani, daha düşük faizle yeni bir kredi çekerek eski kredinizi kapatabilir ve taksitlerinizi azaltabilirsiniz.