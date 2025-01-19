Kredi kartı kullananlar dikkat! Artık her ay ödenen o ücretler alınmayacak

Haber Merkezi

Kredi kartı kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından sağlanan verilere göre Türkiye’de kullanılan toplam kredi kartı sayıları 129 milyona ulaştı.

Bu kartların 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri bireylere ait olduğu belirtilirken, bu durum kişi başına ortalama iki kredi kartı düştüğünü gösteriyor.

Kredi kartı sayılarındaki bu artış, beraberinde yıllık yardım masrafları da sıklıkla gündeme getirirken yaşanan son gelişme gündem oldu.

AİDATSIZ KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU GELDİ

Yıllık kredi kartı aidatları, 2025 yılının başında yapılan zamlarla tüketicilerin tepkisine neden oldu. Ocak ayında aidat ücretlerine yönelik artışlar, birden fazla kredi kartı kullanan için ciddi bir yük oluşturdu.

Yaşanan bu aidat ödemelerindeki artışların ardından yasalar, bankalara aidatsız kredi kartı sunma zorunluluğu getirdi. Tüketiciler, aidat ücreti talep edilen kartlarını, aidatsız bir kartla değiştirme hakkına sahip ve bankalar bu talebi karşılamak zorunda.