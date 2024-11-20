Kredi kartı sahipleri dikkat! O ücret faiziyle iade ediliyor...

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, birçok işletmenin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemelerinin kanuna aykırı olduğunu belirterek kredi kartı sahiplerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Güllü kredi kartı ödemeleri hakkındaki, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler." sözleriyle dikkat çekti.

AA muhabirine açıklama yapan Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu ifade etti.

KANUNA AYKIRI!

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde ek ücret alınmasının kanuna aykırı olduğunu dile getiren Güllü, "İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, yani tüketiciden alınan komisyon/hizmet bedeli adı altındaki ücretler haksız ve kanuna aykırıdır. Bu aykırılık Tüketici Mahkemelerinin emsal olarak nitelendirilebilecek kararlarıyla da tescillenmiştir. Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

FAİZİYLE BİRLİKTE İADE!

Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen ceza hakkında da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu ek ödemeler hakkında uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunabilir.

Bu işletme hakkında pos cihazı iptal edilerek 1 yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle 6502 sayılı kanunun 77. Maddesi'nin 13. fıkrası uyarınca 550 bin 59 lira ceza uygulanır ve bu ceza her yıl yeniden değerlendirme oranında artış yapılmaktadır." ifadelerine değindi.