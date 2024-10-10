Kredi kartı yapılandırma başladı mı, kaç taksit? İşte yapılandırma şartları 2024!

Yağmur Dinç

Kredi kartı borcunun yapılandırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

60 aya varan taksit imkanı sağlayan kararın detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kart borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, yapılandırma yaparak taksit tutarlarını düşürecek.

Ancak detaylar kafa karışıklığına sebep oldu.

"Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?", "Kredi kartı borcu yapılandırma kaç taksit", "Yapılandırma başladı mı, nasıl başvurulur" gibi sorular gündeme geldi. İşte merak edilen bilgiler...

KART BORCU YAPILANDIRMA BAŞLADI MI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararına göre, yapılandırma için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi.

BDDK'nın kararına göre, bu tarihten önce kullandırılan krediler yapılandırma kapsamına alınacak.

Düzenleme, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KAÇ TAKSİT

İhtiyaç kredilerinde ise anapara ve faiz ödemelerinde 30 günden fazla gecikme yaşayan borçlular, ek kredi almadan mevcut borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanına sahip olacaklar. Bu yapılandırma için borçluların 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

Kredi kartında her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

YAPILANDIRMA FAİZİ

Kredi kartı borçlarına uygulanacak faiz oranları, dönem borcuna göre farklılık gösterecek. 25 bin TL’nin altında borcu olanlar için faiz oranı referans orana 39 baz puan olacak.

Ayrıca 25 bin ile 150 bin TL arasındaki borçlar için 114 baz puan, 150 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise 164 baz puan eklenecek.

Bu düzenlemeler 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek.