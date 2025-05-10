Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmenin yollarını araştırıyor.

Günümüzde sıkça kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan kredi kartıyla kurban alımı ise akıllarda dini açıdan bir soru işareti bırakıyor.

Kredi kartıyla kurban almak caiz midir sorusunun cevabını merak edenler için Diyanet'in açıklamalarını derledik.

Vatandaşlar dini konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu sorulara yanıt arıyorlar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkındaki görüşü..

Soru

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.