Kredi kartıyla onları alanlar dikkat! Bankalar uyardı, limitler anında sıfırlanacak

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Kredi kartı harcamalarındaki artış devam ederken, bankalar tarafından kredi kartı müşterilerine dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Banklara tarafından yapılan uyarı kapsamında, kredi kartlarıyla yatırım aracı olan döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması halinde ilgili kartların limitleri üzerinde değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması halinde vadesi dolmamış kredilerin erken kapatılması veya "makul gerekçesi olmayan" para transferlerinin tespiti durumunda kartların kullanımının sınırlandırılabileceği belirtildi

MEVZUATA UYGUN HAREKET EDİLMELİ

Müşterilerine uyarı mesajları gönderen bankalar, özellikle nakit avansla alınan paranın yatırım araçlarında kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu hatırlattı.

Bu gibi işlemlerin tespiti halinde ilgili kredi kartlarının limitinin sıfırlanabileceği açıklandı. Bankalar, müşterilerinin mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yapılan denetimlerde, kredi kartı limitleri üzerinden nakit avans çekerek döviz, altın ve kripto varlık yatırımı yapan birçok kişi tespit edilmesi ilgili uyarıların sık sık tekrar edilmesine neden oldu.

Bankalar, bu tür işlemleri mevzuata aykırı olarak değerlendirdiğini ve bu durumun önlenmesi için daha sıkı tedbirler alacağı konusunda uyarılarının altını çizdi.