Krem kapaklarındaki sivri ucun sırrı ortaya çıktı! Bakın ne işe yarıyormuş...

Haber Merkezi

Günlük hayatta sıkça kullandığımız tüp kremlerin kapak kısmında yer alan sivri çıkıntının ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

İlk bakışta göze çarpmayan bu küçük detay, aslında oldukça işlevsel bir amaca hizmet ediyor.

Birçok kişi tarafından fark edilmeyen veya sadece dekoratif bir parça sanılan bu sivri uç, tüpü açmayı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Tüp formundaki ürünlerde, hijyenik kalmaları adına ağız kısmında ince bir mühür bulunur. İşte kapağın içindeki bu sivri kısım, tam da bu noktada devreye giriyor.

Kapağı ters çevirip tüpün ucuna bastırdığınızda, sivri uç mühürlü kısmı delerek ürünü zahmetsizce kullanmanızı sağlar.

Böylece ekstra bir alet kullanmaya gerek kalmadan kremi hızlıca açabilirsiniz.



Bu küçük ama etkili tasarım sayesinde hem kullanım kolaylığı sağlanıyor hem de ürünün ilk açılış güvenliği korunmuş oluyor.

Bu özellik; cilt kremlerinden diş macunlarına, yapıştırıcılardan merhemlere kadar birçok tüp formundaki üründe bulunuyor.