Kripto Para borsada değil Meclis’te konuşuluyor! Yeni yasa yolda… Yatırımcıların gözdesi olan kripto para bu kez meclisin nabzını tutuyor. Kripto varlıkları ile ilgili hazırlanan yasa Ocak ayı sonuna kadar Meclis’ten geçecek...

ensonhaber.com

Birçok yatırımcının gözdesi halinde olan kripto para Türkiye’de Meclis gündeminde yer alan konuların başında geliyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Mali Eylem Görev Gücü (FATF), gri listeden çıkabilmek için gerekli teknik şartları sağlayan Türkiye, dikkatini Şubat ayında gerçekleşecek toplantıya çevirdi.

Ekonomi yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan ve Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için gereken kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeyi ocak ayı sonuna kadar Meclis'ten geçirmeyi hedefliyor.

Gri listeden çıkarabilir...

Türkiye, FATF'nin belirlediği 40 kriterden 39'unu yerine getirdi ve kripto varlıklarla ilgili kanuni düzenlemeyi yaparak gri listeden çıkma sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

FATF'nin 27 Ekim'deki toplantısında, Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için gerekli eylem planındaki maddeler arasında sadece kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kaldığı bildirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının son rötuşlarını yaptığı kripto varlıklarla ilgili taslağa göre, kripto varlıklar "Değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar" şeklinde tanımlanıyor. Taslakta ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile kripto varlık saklama hizmeti tanımları da bulunuyor.

Platformların işleyişi, faaliyet izinleri, kripto varlıklara yatırım yapan bireylerin korunması ve kripto varlık endüstrisinin kara para aklama ile terörizmin finansmanı gibi kötüye kullanımlarına karşı tedbirler içerecek.

Yasak ve izin yetkisi SPK'da

Hazırlanma aşamasında ola taslağa göre, kripto varlık alım-satımı yapan platformlara faaliyet izni SPK tarafından verilecek. Bu platformlar, elde ettikleri gelirlerden SPK'ya pay aktaracak.

Mali yapısı zayıflayan kuruluşların, tıpkı bankalar gibi faaliyetleri durdurulacak. Müşterilerinin kaynaklarını, tehlikeye düşürecek şekilde hareket edenler, müşterilerinin zarara uğramasına yol açanlara zimmet suçundan ceza verilecek. Bu kapsamda 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları mümkün olacak.

El koyma daha kolay olacak…

Sözü edilen taslak ile, özellikle kara para aklama ve başta terör örgütleri olmak üzere suç örgütlerinin finansmanın hareketlerinin kısıtlanmasının yanı sıra, suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı hükümlerinde altı çiziliyor.

Öte yandan, son dönemde yapılan mafya ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara Maliye Bakanlığı, MASAK aracılığıyla büyük destek sağladı. Operasyonların büyük bölümü, MASAK'tan gelen rapor, bilgi ve belgelere dayanılarak yapıldı.

Sadece bu yıl içinde, 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak ilgili kamu idareleri, adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaşıldı. Bu gelişmeler Türkiye'nin önümüzdeki süreçte kara para ve suç gelirlerine yönelik daha aktif bir şekilde mücadele edeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin bu ilerlemesinin eninde sonunda takdir edileceğini belirterek "Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye FATF'in gri listesinden çıkmış olacak. Şubatta bir toplantı yapılacak, bu hususlar değerlendirilecek, ben inanıyorum ki Türkiye'nin katettiği gelişmeler ciddi şekilde dikkate alınacak" ifadelerini kullanmıştı.