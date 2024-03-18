Kuaförler iflas edecek! Şampuana 1 tane ekleyin, ne sedef kalıyor ne de egzama Saç derisinde oluşan egzamalar ve saç dökülmeleri korkulu rüyanız olmasın. Artık bu sorunlardan kurtulmak çok basit. Şampuanın içine bunları eklemek yeterli…

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Sarımsaklı şampuanın kötü kokusuna rağmen saçlar için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Sarımsağın en etkili bileşeni olan "allicin", saç dökülmesini önlemeye ve saç derisini temizlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, sarımsakta bulunan sülfür, saçların sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler ve keratin adı verilen önemli bir proteinin beslenmesini sağlar.

Sarımsaklı şampuan, saç dökülmesiyle savaşmak ve saç derisindeki sorunları tedavi etmek için doğal bir çözüm sunar.

Ve merak etmeyin, evde sarımsaklı şampuan yapmak da çok kolay! İşte tarifi…

Sarımsaklı şampuan tarifi

· 1 baş sarımsak

· 1 bardak süt

· 1 çay kaşığı hakiki zeytinyağı

· 1 ölçek şampuan

İlk olarak, bir sarımsağı iyice ezin. Ardından, ezilmiş sarımsağı, bir miktar süt ve şampuanı bir kaba alın. Bu karışımı iyice çalkalayarak homojen hale getirin.

Son olarak, karışıma biraz zeytinyağı ekleyin ve tekrar karıştırın. Zeytinyağı, saçınıza ekstra besleyici ve nemlendirici bir etki sağlayacaktır.

Sarımsağın kokusu sizi korkutmasın. Çünkü şampuan ve sütle birleştiğinde kokudan eser kalmayacak.