Kulağınıza bir parça soğan koyun, o şikayetlerden kurtulun... Faydaları saymakla bitmeyen soğanın bu faydası şaşılmayacak gibi değil. Bir parça kulağınıza koyuyorsunuz o şikayetler için doktora gerek kalmıyor. İşte, kulağa soğan koymanın faydaları…

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Kokusu ve ağır tadı yüzünden çoğu kişinin yemek tercihleri arasında olmayan soğanın faydalarını bilmeyen yoktur. Özellikle doğrandığı sırada gözleri yaktığı içinde zaman zaman tercih edilmeyen soğanın bu faydasını okuduktan sonra tercih etmeyen kişiler bile kararını değiştirecek.

Soğan özellikle A vitamini , C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir.

İçerisinde bulanan A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler, B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini ile özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmada oldukça etkilidir.

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Birçok faydası bulunan soğanın bir parçasını kulağınıza koyduğunuzda ise o şikayetleriniz resmen hiç olamamış gibi olacak.

Kulağa soğan koymak

Vücut için en kritik organlardan biri olan kulak, bütün dengemizi sağlamaktadır. 7'den 70'e herkesin yaşadığı kulak uğultusu, çınlaması ya da kulak ağrısı belki de yaşandığı zaman en zorlayıcı olan sağlık sorunlarının başında geliyor.

Sizde eğer bu sorunlar ile boğuşuyorsanız evde soğan yardımıyla uygulayacağınız bu yöntem şikayet bırakmıyor.

Tek yapmanız gereken öncelikle soğanın cücüğü ayırmak ve sonrasında cücüğü ikiye bölüp kulağınıza tıpa gibi koymak.

Kulağınıza tıpa gibi yerleştirdiğiniz soğan cücüğü birkaç saate tüm şikayetlerinizi alıp götürecek.