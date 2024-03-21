Kulağınıza zeytinyağı damlatın, o sorunu kökünden kazıyın Zeytinyağı sadece mutfakta değil, sağlık alanında da etkileyici bir rol oynuyor. Kulağa 2 damla damlatmak bakın ne işe yarıyor.

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Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti zeytinyağının, beklenmedik bir mucizesi ortaya çıktı.

Hem salatalarımıza hem de yemeklerimize lezzet katan bu doğal sıvı, aslında daha birçok faydayı barındırıyormuş.

Sadece sofralarımızı değil, sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor.

Kulağa damlatılan zeytinyağının beklenmedik faydaları, adeta bir sır perdesini araladı.

İki damla damlatmak bakın ne işe yarıyor.

Zeytinyağının antibakteriyel ve anti-enflamatuar özellikleri, kulak ağrılarıyla mücadelede oldukça etkili olabilir.

Özellikle hafif kulak ağrılarında, ılık zeytinyağı kullanmak ağrıyı hızla dindirebilir.

Yapmanız gereken ise bir yemek kaşığı zeytinyağını hafifçe ısıtarak bir damlalığa dökmek ve ardından birkaç damlasını kulak içine damlatmak.

Bir hafta boyunca günde bir kez, bir damla zeytinyağını kulak içine damlatarak uygulamak, kulak ağrısının hafiflemesine ve rahatlamanıza yardımcı olabilir.