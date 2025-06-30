“Kullanmayı bırakın” uyarısı yapıldı! Bu elektrik süpürgeleri patlama riski taşıyor

Fransa’da yapılan denetimler sonucunda evlerin olmazsa olmaz yarımcıları arasında yer alan elektrikli süpürgeler hakkında acil koduyla geri çağırma başlatıldı.
Fransa’nın tamamında satışa sunulan Silvercrest markasına ait elektrikli süpürgeler patlama riskine karşı piyasadan toplatılıyor.
19 Mayıs 2025 ve 18 Haziran 2025 tarihi arasında satışı yapılan süpürge makinelerinin kullanımının derhal bırakılarak satın alınan noktalardan iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
ÜRETİM HATASI TESPİT EDİLDİ
Geri çağırma kapsamında yer alan elektrikli süpürgelerin üretim hatasından dolayı patlamaya yol açacağı kaydedilirken yangın riski nedeniyle geri toplatılmasına karar verildi.
Silvercrest markalı elektrik süpürgenin seri numarası "IAN489178_2407" olarak paylaşıldı. Ürünün satış noktalarına iade edilmesi gerektiğini bildiren firma ücretlerin iade edeceğini bildirdi. Öte yandan şirket, iade işlemleri için 28 Ağustos 2025 tarihine kadar süre verdi.