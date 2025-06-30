“Kullanmayı bırakın” uyarısı yapıldı! Bu elektrik süpürgeleri patlama riski taşıyor Evlerin vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alan elektrikli süpürgelerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü bir Fransız markasına ait bazı elektrikli süpürgeler için acil koduyla toplatılma kararı alındı. Patlama riski taşıdığı belirtilen bu ürünlerin derhal kullanılmaması ve yetkili servislere başvurulması istendi.