Kullanmayı derhal bırakın! Bu marka Airfryer’lar yangın riski taşıyor

Güvensiz ürünlerin tespit edilmesine yönelik incelemeler dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Birleşik Krallık’ta yapılan incelemeler sonucunda, son yıllarda oldukça popüler olan ürünler arasında yer alan ve popüler zincir marketler satışı yapılan Airfryer modelleri hakkında toplatılma kararı alındı.

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan denetimler sonucunda Tower Housewares markasına ait Airfryer’ların yangın riski taşıdığı tespit edildi.

YANGIN RİSKİ OLUŞTURUYOR

Tower markasına ait olan Airfryer’ların kullanım sırasında aşırı ısınarak yangın riski oluşturması nedeniyle belirli parti numaralarına sahip olan cihazları derhal kullanmayı bırakmaları istenildi.

Yaşanan durum hakkında açıklama yapan şirket, “Ticaret Standartları tarafından düşük risk kategorisinde sınıflandırılmış olsa da, müşteri güvenliğini önceliğimiz kabul ediyoruz. Bu nedenle ilgili modelleri gönüllü olarak geri çağırma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

MODEL NUMARASINI KONTROL EDİN!

Yetkililer, geri çağrılan Airfryer modellerini kullanan tüm tüketicilerin cihazı derhal fişten çekmelerini ve kullanmayı durdurmaları konusunda uyarıyor. Cihazınızın geri çağrılan modellerden biri olup olmadığını anlamak için model numarasını kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Geri çağırma kapsamına giren modeller arasında T17023 – Kule 2,2 Litre Manuel Fritöz, T17061BLK – Kule 4 Litre Manuel Fritöz, T17067 – Kule 4 Litre Dijital Fritöz ve T17087 – Kule 2 Litre Kompakt Manuel Fritöz yer alıyor.