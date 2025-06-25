Kullanmayın uyarıları yapıldı! Bu kombiler tehlike saçıyor

Kanada merkezli kombi üreticisi NTI Boilers INC., tarafından üretilen kombiler olası yangın ve karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesi nedeniyle geri çağrılıyor.

ABD Tüketici Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, TRX Series II model duvara monte konut tipi gaz kazanlarını yangın ve karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi tehlikesi taşıdığı vurgulandı.

CPSC tarafından resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda, cihazların ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilecek potansiyel bir güvenlik riski taşıdığı belirtilerek kullanımının derhal bırakılması gerektiği belirtildi.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Yapılan duyuru kapsamında geri çağırmaya neden olan güvenlik sorununun, kazanlarda kullanılan yanlış brülör kapağı saplamaları ile ilgili olduğu belirtilirken bu saplamaların, kapağın tam oturmamasına yol açarak alev ve yanıcı gazların cihaz dışına sızmasına neden olabilme tehlikesi doğurduğu belirtildi.

Bu durum hem yangın tehlikesi oluşturuyor hem de renksiz ve kokusuz olan karbon monoksit gazına maruz kalma riskini artırıyor.

Yetkililer, bu tarz durumların ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor ve kazanların kesinlikle profesyonel servis müdahalesi olmadan kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Söz konusu geri çağırmanın, TRX150, TRX199 ve TRX199C model numarasına sahip olan, gri renkli, yaklaşık 20 inç genişliğinde ve 34 inç yüksekliğinde olan cihazları kapsadığı belirtiliyor.

KULLANMAYI DERHAL BIRKAIN!

Kullanıcıların, bu modellerden birine sahipse cihazı derhal kapatmaları, kullanmayı bırakmaları ve NTI Boilers ile iletişime geçerek ücretsiz servis randevusu oluşturmaları gerektiği vurgulanıyor.

Onarım gerçekleşene kadar kazanı kullanmak zorunda kalan tüketicilerin ise, mutlaka evlerinde çalışır durumda duman ve karbon monoksit dedektörleri bulundurması gerekiyor.