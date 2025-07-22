Kumbaralar neden domuz şeklindedir? İşte merak edilen sebebi...

Birçok insanın ilk para biriktirme aracı olan kumbaralar, genellikle domuz şeklinde tasarlanır.

Özellikle Batı kültürlerinde yaygın olarak görülen bu tasarım, aslında tesadüfi değil; tarihsel ve dilsel bir geçmişe dayanır.

Peki ama neden kumbaralar genellikle domuz şeklindedir? Bu ilginç tasarımın arkasında yüzyıllar öncesine dayanan bir hikaye yatıyor.

İşte domuz kumbaraların ortaya çıkışına dair merak edilen detaylar...

Orta Çağ İngiltere'sinde, insanlar mutfakta kullandıkları kil kaplara para biriktirmek amacıyla da para koyarlardı. Bu kapların yapımında kullanılan kilden türetilen "pygg" adlı toprak türü, zamanla bu para kaplarına da "pygg bank" adının verilmesine neden oldu.

Ancak yüzyıllar sonra bu terim unutulmaya yüz tutarken, "pygg" kelimesi İngilizcede "pig" yani domuz kelimesiyle karıştırıldı. 19. yüzyılda zanaatkârlar, bu yanlış anlaşılmadan esinlenerek kumbaraları domuz şeklinde yapmaya başladı.

Bazı kültürlerde domuz, bolluk, bereket ve zenginlik sembolü olarak görülür. Özellikle Çin kültüründe domuz yılı, şans ve maddi kazançla ilişkilendirilir. Bu nedenle domuz figürü, para biriktirme gibi ekonomik davranışlarla özdeşleştirilmeye başlanmıştır.

Bugün domuz şeklindeki kumbaralar, hem geleneksel hem de nostaljik bir öğe olarak varlığını sürdürüyor. Modern tasarımlar gelişse de, bu figür hala para biriktirmenin evrensel bir simgesi haline gelmiş durumda.