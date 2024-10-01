Künefe hangi peynirden yapılır? Kullanılabilecek peynirler MasterChef'in bu akşamki bölümünde bir Hatay klasiği olan "künefe" yer aldı. Canı künefe çekenler, kadayıflı tatlıya hangi peynirin kullanıldığını merak ediyor. İşte künefe için uygun peynir çeşitleri...

Yağmur Dinç

MasterChef, milyonların canını künefe çektirdi.

Türk mutfağı çok eski yıllardan beri çok özel tatlıları ile dünyada adını duyurmayı başarmıştır.

Sütlü tatlılardan şerbetli tatlılara, hamur tatlılarından lokumlu tatlılara kadar uzanan geniş bir tatlı kültürünü içesinde barındırır. Bu tatlıların içerisinde çok özel bir yere sahip olan künefe, şerbet ve peynir lezzetini bir arada sunar.

Hatay ilinden çıkarak tüm Türkiye’ye hatta dünyaya ün salmış olan künefe tatlısı, hafif tuzlu ve şekerli tadı ile damakları şenlendirir.

Künefe tatlısı, incecik kadayıf katmanları arasına peynir konularak hazırlanır. Son olarak üzerine şerbet dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir.

Peki, künefe yapımında hangi peynir kullanılır? İşte künefe peynirleri...

KÜNEFE HANGİ PEYNİRDEN YAPILIR

Künefe peyniri, tatlı yapımında kullanılacağı için özellikle "tuzsuz" bir peynirdir.

Künefe yapımında kullanılan peynir çeşitleri ise başta Hatay peyniri olmak üzere, Antep peyniri, Urfa peyniri, lor peyniri gibi çiğ süte daha yakın peynirler olarak bilinir.

Bu peynirlerin yanı sıra künefe peyniri olarak dil peyniri de kullanılabilir.