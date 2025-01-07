Kupada dev maç! Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Okan Buruk yönetiminde üç kulvardada başarılı olmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde Başakşehir'i mağlup etmek istiyor.

Başakşehir, Türkiye Kupası’nda daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Futbolseverler Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak Türkiye Kupası maçı hakkında aramaların hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman?

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

RAMS Park Stadyumu'ndaki müsabaka ATV ekranlarında naklen yayınlanacak.