Kurban bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün sürecek?

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Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı’nın tarihini merak ediyor.

Tatil planlarını yapmak isteyenler ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Kurban Bayramı takvimi önem taşıyor.

Kurban Bayramı, her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanıyor ve dört gün sürüyor.

Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek?

İşte 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ve tüm merak edilen detaylar...

Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu.

İşte 2025 kurban bayramı tarihleri;

Arefe günü : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi