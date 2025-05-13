Kurban Bayramı sonrası müjde: Günlük 1.083 TL verilecek

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İŞKUR’un 10 Şubat’ta başlattığı Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor.

Gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve onları iş hayatına hazırlamayı amaçlayan bu program, hem maddi destek hem de sosyal güvence sunuyor.

Programa katılan öğrenciler, günlük 1.083 TL ödeme alarak ciddi bir maddi kazanç elde ediyor.

Ayrıca İŞKUR, katılımcıların genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerini de karşılıyor.

Katılım esnekliğiyle de dikkat çeken programda öğrenciler, haftada en az 1, en fazla 3 gün yer alabiliyor.

Toplamda 140 güne kadar sürebilen bu imkan, öğrencilerin eğitimlerine engel olmadan iş deneyimi kazanmalarına olanak tanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’un gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Gençlik Programı’na başvurular sürüyor.

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi alıyor olması gerekiyor.

Programa yalnızca devlet üniversitesi öğrencileri kabul ediliyor.

Ayrıca, ailesiyle birlikte yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin üç katını geçmemesi gerekiyor. Ancak yurtta kalan öğrenciler, bu gelir şartından muaf tutuluyor.

Programın başvuru tarihleri ise üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre farklılık gösterecek. Bu nedenle, öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.