Kurban pazarları kuruldu mu 2025? Tarih verildi: İstanbul'da kurban satışları...

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Kurban bayramı 2023 yılında 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurbanlık alacak olanlar ise hayvan pazarlarının ne zaman kurulacağını, kurbanlıkların ne zaman büyükşehirlere geleceğini araştırmaya başladı.

Küçükbaş veya büyükbaş alacak olanlar, pazar yerlerini gezerek ve kurbanlıkları görerek satın alacak.

Kurban kesimine dair merak edilenlerin cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de yer alıyor.

Peki; bu sene kurban pazarları ne zaman açılacak? Hayvan satışları başladı mı? Kurbanlıklar ne zaman satılacak? İşte merak edilenler...

KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2025

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayrama sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.

İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 22 Mayıs'ta İstanbul'a girecek olan kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek.

İstanbul'da kurban satış alanları Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da hazır edilecek.

Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar yeri ise havadan görüntülendi.