Kurşun döktürme ne işe yarıyor? Kurşun döktürme neye iyi gelir?

Hüseyin Topuz

Kurşun döktürme, geleneksel bir halk inancıdır ve özellikle Türkiye'de yaygın olarak yapılan bir uygulamadır.

İnsanlar, kötü enerjilerden arınmak veya ruhsal rahatlama sağlamak amacıyla kurşun dökme ritüelini gerçekleştirirler.

Bu uygulamada, bir tencereye yerleştirilen kurşun, ısıtılır ve eritilir. Daha sonra erimiş kurşun, su dolu bir kabın içine dökülür.

Kurşunun suya dökülmesiyle oluşan şekillerin, kişinin üzerinde bulunan negatif enerjilerle ilgili olduğuna inanılır.

Kurşun dökme işlemi, çoğunlukla bir rahatsızlık ya da sıkıntı hisseden kişiler tarafından yapılır ve bu kişilerin üzerindeki kötü enerjilerden arındığına inanılır.

Ayrıca, halk arasında kurşun dökme, nazardan korunma ve kötü ruhlardan arınma gibi amaçlarla da uygulanır.

Bununla birlikte, bu geleneksel uygulama tıbbi bir temele dayanmaz ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi yoktur.