Kurtlar Vadisi’nin tahmini Simpsonlar’ı geride bıraktı! Görenler şaştı kaldı… Türkiye’nin efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi yaptığı tahminiyle herkesi şaşırttı. Yaptığı tahminlerle gündemi sarsan Simpsonları geride bırakan Kurtlar Vadisi bakın hangi tahmini ile izleyenleri hayrete düşürdü.

ensonhaber.com

Türkiye’nin izlenmeye doymayan efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi yıllar önce yaptığı tahminle gündeme bomba gibi düştü.

Ameika’nın durum komedi dizisi olan ve sıkça tahminleri ile gündemin nabzını tutmayı başaran Simpsonlar’ın kehanetlerini yanında Trük televizyon yapımların efsanesi Kurtlar Vadisi’nin yaptığı tahmin izleyenleri hayrete düşürdü.

Kurtlar Vadisi'nde geçen pek çok olayın günümüzde yaşandığının iddia edildiği paylaşımlar sosyal medyada sık sık viral olurken, bu defa dizinin yapay zekayı bildiği ortaya çıktı.

Yaptığı tahmin Simsonları geride bıraktı…

En sık kullanılan yapay zeka araçlarından olan ChatGPT’ye gelen son güncellemeler ile birlikte yapılabilen görüntülü konuşmadan sohbet etmeye birçok konu hakkında Kurtlar Vadisi’nin tahmini gündem oldu.

2003 yılında yayınlanan dizide Polat'ı tuzağa düşürmek için yapay zeka kullanılması ve Safiye'nin sesinin taklit edilmesi izleyiciyi şaşırtırken, ChatGPT'nin şu an bunu yapabiliyor olması herkesi şaşırtmaya yetti.

Söz konusu sahnede ise Safiye gibi konuşan yapay zeka Polat’ı Yedikule zindanlarına çağırdığı görüntülendi.