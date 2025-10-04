Kurtuluş Günü: İstanbul'da 6 Ekim Pazartesi okullar açık mı, tatil mi?

Lozan Antlaşması’nın ardından, 6 Ekim’de Türk ordusu İstanbul’a girerek şehri özgürlüğüne kavuşturdu. Böylece yaklaşık beş yıl süren işgal sona erdi ve İstanbul yeniden milletin kalbi, bağımsızlığın simgesi oldu.

6 Ekim 1923'ten bu güne her yıl kutlanan "İstanbul'un Kurtuluşu", bu sene pazartesi gününe denk geldi.

Akıllara gelen ilk soru ise "6 Ekim Pazartesi tatil mi, okullar var mı" oldu.

Peki; 6 Ekim 2025 resmi tatil mi? Okullar tatil mi, ders var mı? İşte, detaylı bilgiler...

6 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değil.

Bu nedenle okullar açık olacak ve eğitim ve öğretime tam gün devam edilecek.