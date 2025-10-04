Abone ol: Google News

Kurtuluş Günü: İstanbul'da 6 Ekim Pazartesi okullar açık mı, tatil mi?

İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak kutlanan 6 Ekim'in bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi, okulların tatil olup olmama durumunu gündeme getirdi. Peki; 6 Ekim resmi tatil mi? Okullar açık mı, tatil mi? İşte bilgiler...

Lozan Antlaşması’nın ardından, 6 Ekim’de Türk ordusu İstanbul’a girerek şehri özgürlüğüne kavuşturdu. Böylece yaklaşık beş yıl süren işgal sona erdi ve İstanbul yeniden milletin kalbi, bağımsızlığın simgesi oldu.

6 Ekim 1923'ten bu güne her yıl kutlanan "İstanbul'un Kurtuluşu", bu sene pazartesi gününe denk geldi.

6 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değil.

Bu nedenle okullar açık olacak ve eğitim ve öğretime tam gün devam edilecek.

