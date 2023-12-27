Kuru öksürüğe ne iyi gelir? İşte, ilaç kullanmak istemeyenlere doğal tarif! Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte öksürük iletti ne yazık ki çoğu kişinin yakasından düşmeyen bir hal alıyor. İlaç kullanmaktan sıkılanlar için İbrahim Saraçoğlu evde kolaylıkla hazırlanacak o tarifi verdi…

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı salgınları artarak çoğalıyor. Hastalık sonrası bir türlü geçmeyen öksürüklerde kalıcı bir etkiyle devam ediyor.

Kuru öksürüğün tedavi aşamasında, ne yazık ki boğazlarda da çeşitli problemlerin oluşması mümkün olabiliyor. Bu problemlerin başında ise hassasiyet ve sürekli devam eden ağrı geliyor.

İbrahim Saraçoğlu , boğazda oluşan ve günlük hayatı bize neredeyse zehir eden kuru öksürüklerden kurtulmak için önemli bir kür tarifi paylaştı.

İşte kuru öksürükten kurtulmanızı sağlayacak olan o kür…

Yulaf samanı kürü…

Saraçoğlu, kuru öksürüğü yok etmek ve boğazlarınızın tamamen iyileşmesini sağlamak için yulaf samanı kürünü önerdi. Ayrıca, bu kür ile birlikte kuru öksürüğün kısa süre içinde geçeceğini de vurguladı. İşte yulaf samanı kür tarifi…

1 su bardağı kaynayan suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edilir.

Daha sonra yulaf samanı ilave edilen su 5 dakika kapalı bir şekilde kaynatılır. Ardından sıcak iken süzülür.

Süzem işleminin ardından kahvaltıdan yarım saat önce tüketilir.

Tüketeceğiniz bu kür sayesinde hem öksürüğünüzü hem de boğaz tahribatınızı büyük ölçüde iyileştirmiş olacaksınız.