Kuru öksürük neden olur? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Hüseyin Topuz

Kuru öksürük, birçok insanın zaman zaman karşılaştığı rahatsız edici bir durumdur.

Balgamsız ve tahriş edici bir yapıya sahip olan bu öksürük, genellikle boğazda gıcık hissiyle birlikte ortaya çıkar.

Soğuk algınlığı, alerjiler, hava kirliliği veya reflü gibi çeşitli nedenlerle tetiklenebilir. Günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen kuru öksürük, özellikle gece saatlerinde şiddetlenerek uyku düzenini bozabilir.

Bazı doğal yöntemler ve bazı basit önlemlerle bu sorunu hafifletmek mümkündür.

Peki, kuru öksürüğün nedenleri nelerdir ve nasıl geçer? İşte bilmeniz gerekenler...

Başlıca nedenleri şunlardır:

Soğuk algınlığı ve grip: Üst solunum yolu enfeksiyonları kuru öksürüğe neden olabilir.

Alerjiler: Polen, toz, hayvan tüyü gibi alerjenler boğazı tahriş edebilir.

Reflü: Mide asidinin yemek borusuna kaçması tahrişe yol açarak öksürüğü tetikleyebilir.

Astım: Astım hastalarında kuru öksürük yaygın bir belirtidir.

Sigara dumanı ve hava kirliliği: Tahriş edici maddeler solunum yollarında hassasiyet yaratabilir.

Bazı ilaçlar: Özellikle tansiyon ilaçları yan etki olarak kuru öksürüğe sebep olabilir.

Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Kuru öksürüğü hafifletmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Bal ve ılık içecekler

Bal, boğazı yumuşatarak öksürüğü hafifletebilir. Ilık limonlu su veya bitki çayları da rahatlatıcı etki gösterebilir.

Buhar soluma

Sıcak duş almak veya bir kaba sıcak su koyarak buharını solumak boğazı nemlendirerek öksürüğü azaltabilir.

Nemli hava

Ortam havasının kuru olması öksürüğü artırabilir. Nemlendirici cihaz kullanmak faydalı olabilir.

Zencefil ve adaçayı çayı

Doğal anti-enflamatuar özelliklere sahip bitki çayları boğaz tahrişini azaltabilir.

Bol su içmek

Vücudu nemli tutmak, boğaz tahrişini azaltarak öksürüğü hafifletebilir.

Sigara ve tahriş edici maddelerden kaçınmak

Sigara dumanı ve kimyasal buharlardan uzak durmak öksürüğü önleyebilir.