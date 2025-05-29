Kuru soğanın filizlenmemesi için ne yapmalı? İşte en etkili yöntemler…

Haber Merkezi

Mutfakların vazgeçilmezi olan kuru soğan, yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede filizlenebiliyor.

Bu durum hem israfı artırıyor hem de soğanın lezzetini ve besin değerini düşürüyor.

Peki, kuru soğanın filizlenmemesi için ne yapmalı? İşte uzmanların önerdiği pratik ve etkili yöntemler…

1. Serin ve Kuru Ortamda Saklayın

Soğanı nemli ve sıcak ortamlarda saklamak, filizlenme sürecini hızlandırır. Kuru soğanları 10-15 derece arasında, serin ve kuru bir yerde muhafaza etmek idealdir. Bu nedenle buzdolabı yerine kiler, dolap içi ya da iyi havalandırılan bir alan tercih edilmelidir.

2. Plastik Poşet Yerine File veya Sepet Kullanın

Soğanları plastik poşetlerde saklamak, içeride nem birikmesine yol açar. Bu da filizlenmeyi tetikler. Bunun yerine hava alan file torbalar, hasır sepetler ya da delikli kutular tercih edilmelidir.

3. Patatesle Birlikte Saklamayın

Sıklıkla yapılan hatalardan biri, soğan ve patatesi aynı yerde saklamaktır. Bu iki sebze bir arada olduğunda birbirlerinin gaz salınımını etkileyerek daha hızlı çürümeye ve filizlenmeye yol açar.

4. Soğanları Işık Görmeyen Bir Yerde Tutun

Gün ışığı ya da yapay ışık, soğanın uyanmasına neden olur. Bu da filizlenmeyi başlatır. Bu yüzden soğanları karanlık ya da ışık almayan bir yerde muhafaza etmek en doğru yöntemdir.

5. Soğanları Tek Tek Kontrol Edin

Sakladığınız soğanları belli aralıklarla kontrol etmek, çürüyen ya da filizlenenleri erken tespit etmenizi sağlar. Bir tane bozulmuş soğan, diğerlerini de kısa sürede etkileyebilir.