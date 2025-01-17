Kurutma makinesi için en ekonomik zaman belli oldu! O saate çalıştırın elektrikten tasarruf edin

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Çamaşır kurutma makineleri, hayatı kolaylaştıran en pratik ev aletlerinden biri. Her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsalar da elektrik faturalarına da doğrudan etkileri oluyor.

Özellikle o saatlerde kullanıldığında, elektrik faturalarına beklenenden fazla yük bindirebiliyor. Enerji tasarrufu konusunda yapılan araştırmalara göre tam da bu noktada, enerji tasarrufu sağlamak ve faturaları hafifletmek isteyenler için önemli bir ipucu paylaştı.

Söz konusu araştırmalara göre kurutma makinesini doğru saatlerde çalıştırmak, hem enerji maliyetlerini düşürürken hem de çevreye katkı sağlıyormuş. Bakın çamaşır kurutma makinelerini çalıştırmak için en doğru zaman dilimi hangisiymiş.

O SAATLETDE ÇALIŞTIRIN ELEKTRİKTE TASARRUF EDİN!

Kurutma makineleri, saatte 1000-1200 Watt arasında bir enerji tüketimi harcadığından, onu çalıştırdığınız saatler bu nedenle oldukça önemlidir.

Elektrik kullanımında saatlere göre değişen fiyatlar, tasarruf yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuyor. Yapılan araştırmalara göre, gün bu noktada, yoğun zamanlar ve tasarruf sağlayan yoğun olmayan zamanlar olarak ikiye ayrılıyor.

Elektrik faturanızda gerçek bir fark yaratmak istiyorsanız dikkat edeceğiniz bu zaman dilimlerine göre, çamaşır kurutma makinesini akşam 9 ve sonrasında çalıştırmanız enerji tasarrufunda önemli bir etki sağlıyor.

Bu saatler, elektrik birim fiyatının en düşük olduğu dönem olarak öne çıkmasıyla biliniyor. Bunun tam aksine sabah 6 ile akşam 9 arasında, yani yoğun zaman diliminde bu cihazı kullanmak faturanızın kabarmasına neden olabileceği için çamaşır kurutma makinenizi akşam saatlerinde çalıştırmanız bütçenize katkı sağlıyor.