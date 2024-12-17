Kurutmada biriken su bakın ne işe yarıyor; Mutlaka kullanın!

Yağmur Dinç

Kurutma makinenizin kurutma işlemi sırasında çamaşırlardan aldığı nem yoğuşturulur ve ortaya çıkan su, su tankında biriktirilir. Her kurutmadan sonra su tankının boşaltılması gereklidir.

Birçok kişi, kurutma makinesi suyunu olduğu gibi lavaboya döker.

Ancak; bu yöntemi bilenler muhteşem bir şekilde değerlendiriyor.

İşte kurutmada biriken su bakın ne işe yarıyor...

BOŞA GİTMESİN

Biriken suyun en yaygın kullanım alanlarından biri bitkiler için sulamadır. Bu su, genellikle saf sudan daha az mineraller içerir ve toprağa zarar vermez.

Kurutma makinesindeki suyu, ev temizliği için de değerlendirebilirsiniz. Özellikle yer temizliği, paspas yıkama veya cam silme gibi işler için bu suyu kullanmak, su tasarrufu sağlamaya yardımcı olabilir.

Kurutma makinesindeki suyu, ev temizliği için de değerlendirebilirsiniz. Özellikle yer temizliği, paspas yıkama veya cam silme gibi işler için bu suyu kullanmak, içme suyu tasarrufu sağlamaya yardımcı olabilir.