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Kuş gribi nedir? Kuş gribi insana nasıl bulaşır mı?

Kuş gribi nedir? Kuş gribi insana nasıl bulaşır mı? Kuş gribi, avian influenza olarak da bilinen, kuşlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen bir virüs enfeksiyonudur. İşte kuş gribi hakkında merak edilenler...