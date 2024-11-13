Kuş gribi nedir? Kuş gribi insana nasıl bulaşır mı?

Konya ve Eskişehir'de görülen kuş gribi vakalarının ardından kuş gribi hakkında aramalar hız kazandı.
Vatandaşlar kuş gribinin ne olduğunu ve kuş gribinin belirtilerini öğrenmek istiyor.
Kuş gribi, kuşlar arasında yayılan ve özellikle kanatlı hayvanlarda ölümcül olabilen viral bir enfeksiyondur.
İnsanlara da bulaşabilen bazı kuş gribi virüsleri, zaman zaman pandemik tehditler oluşturabilir.
Kuş gribi virüsü, özellikle yabani su kuşları arasında yaygındır, ancak evcil kuşları da etkileyebilir.
Genellikle H5N1 ve H7N9 gibi türlerle ilişkilendirilen bu hastalık, enfekte kuşların dışkıları, tüyleri veya salyalarıyla temas yoluyla insanlara geçebilir.
Kuş gribi belirtileri nelerdir?
Kuş gribi belirtileri, enfekte kuşlarda ve insanlarda farklılık gösterebilir. Kuşlarda görülen belirtiler arasında şunlar yer alır...
- Tüylerde kabarma
- İştah kaybı
- Ani ölüm
- Solunum zorlukları
- Sinir sistemi bozuklukları