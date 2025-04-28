Kuşlar depremi önceden hisseder mi? Yanıtı şaşırttı...

Yağmur Uçar

Yüzyıllardır insanlar, depremlerden hemen önce kuşların anormal davranışlar sergilediğini gözlemliyor.

Sürüler halinde aniden gökyüzüne yükselmeleri, garip sesler çıkararak yer değiştirmeleri, hatta bazı bölgelerde tamamen ortadan kaybolmaları...

Peki, bu sadece bir tesadüf mü, yoksa kuşlar gerçekten yaklaşan felaketi hissedebiliyor mu?

Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere meydana gelen depremler, kuş besleyenleri meraklandırdı.

Kuşların depremi önceden hissedip hissedemeyeceğine dair bilgiler araştırılmaya başladı.

Peki; kuşlar depremi hisseder mi? İşte yanıtı...

KUŞLAR DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDER Mİ

Bilim insanları, kuşların dünyanın elektromanyetik alanındaki değişikliklere ve yer altındaki titreşimlere karşı son derece hassas olduğunu belirtiyor.

Havadaki elektrik yükü, yer kabuğundaki küçük değişimler ve düşük frekansta yayılan sesler...

Bizim algılayamadığımız bu sinyaller, kuşlar için adeta bir alarm zili gibi.

Bazı araştırmalar, büyük depremlerden saatler hatta günler önce kuş davranışlarında dramatik değişiklikler yaşandığını ortaya koyuyor.