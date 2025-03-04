Kusmak orucu bozar mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Hüseyin Topuz

Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde orucu bozacak durumlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Kusmak orucu bozar mı?" sorusu yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Kusmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Kusmak orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez.

Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.