Kutu tarikatı nedir? Katil Semih Çelik'te kutu tarikatı izleri... Fatih'te iki genç kızı katleden cani Semih Çelik hakkında yapılan araştırmalarda "kutu tarikatı" gündeme geldi. Tarikatın sembolü olan çizimler dikkat çekti. Peki, kutu tarikatı nedir? İşte elde edilen bilgiler...

Yağmur Dinç

İstanbul Fatih’te eski okul arkadaşı İkbal Uzuner (19) ve kız arkadaşı Ayşenur Halil’i (19) vahşice öldürüp intihar eden Semih Çelik’in (19) psikiyatrik durumu çok tartışıldı.

Bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinde ilaç tedavisi gördüğü belirlenen Çelik’in, cinayet işleyip işlemeyeceğinin neden tespit edilemediği, neden hastaneye yatırılarak tedavi edilmediği çok konuşuldu.

Katil Çelik’in evinde bulunan çizimler dikkatleri çekerken, "kutu tarikatı" gündeme geldi.

Cani Semih Çelik'in kutu tarikatına (satanist tarikat) mensup olduğu iddia edilirken bu tarikatın sembolü merak konusu oldu.

Peki, kutu tarikatı nedir? Sembolü nasıl? İşte bilgiler...

KUTU TARİKATI NEDİR

Kutu tarikatı, Satanizme dayalı mistik ve okült pratikler içeren bir inanç sistemidir.

Genellikle Satanizm ile ilişkili olan bu tarikat, gizemli ritüelleri ve toplumdan izole yaşam tarzlarıyla bilinir. Satanizm, Şeytan’a tapmayı ya da ona atfedilen güçlere hürmet etmeyi içerir.

Kutu Satanist," Satanist ritüelleri, sembolleri ve pratikleri benimsemiş bireyler için kullanılan bir terimdir. Bu gruplar, gençlerin ilgisini çekmek için mistik ritüeller ve semboller kullanarak gizli ayinler düzenler.