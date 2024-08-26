Küvetin içine sıkın, 1 gecede kar gibi beyazlatın... Küvetini pırıl pırıl yapmak isteyenler dikkat! Sararmış küvetlerin için kar gibi beyaz olacak...İşte yapmanız gereken!

Editör: Yağmur Dinç

Küvet temizliği, vücut sağlığı ve hijyenini korumak için önemli.

Düzenli temizlik, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların üremesini engeller, kireç ve sabun kalıntılarının birikmesini önler ve genel olarak banyonun daha hoş görünmesini sağlar.

Ayrıca, uzun vadede küvetin ömrünü uzatarak, su lekeleri gibi sorunları azaltır.

Zamanla sararan küvetleri beyazlaştıracak formül haberimizde.

Deneyenlerin küveti kar gibi beyazlıyor...

BEYAZLATAN KÜVET TEMİZLİĞİ

3 bardak beyaz sirke, 1 kaşık limon tuzu ve 1 paket karbonatı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine bu malzemeleri doldurun.

Bir kaç dakika sprey şişesini sallayarak iyice çalkalayın.

Duş teknesine, küvete ve duşa kabine bu karışımdan bolca sıkın. Ardından bölgeyi iyice fırçalayın ve en az 1 saat boyunca bekletin.

Beklettikten sonra tekrar fırçalayın ve sıcak su ile lekelerin olduğu bölgeyi durulayın. Bir süre sonra sarı lekelerin artık tamamen çıktığını göreceksiniz.