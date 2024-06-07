Kuyumcuların dükkanlarını hep yan yana açmalarının nedeni bakın neymiş… Hemen herkesin dikkatini çeken durumların arasında kuyumcu dükkanlarının yan yana açılması ilk sıralarda yer alır. Gelişi güzel açıldığı sanılan dükkanların yan yana açılmasının arkasında meğer çok mantıklı bir sebep varmış. İşte, kuyumcu dükkanlarının yan yana olmasının sebebi…

ensonhaber.com

Ülkemizde kuyumcu dükkanlarının hep yan yana olduklarını görürsünüz. Bir cadde boyunca farklı noktalarda olmak yerine ipe dizilmiş boncuklar gibi hepsi yan yana konumlanır.

Farklı noktalarda olduklarında daha fazla satış yapılacağı düşünülse de kuyumcu sahipleri bunun aksine yan yana olmayı tercih eder.

Bu yan yana açılma durumu sadece kuyumcular için değil aynı zamanda marketler, fastfood dükkanları veya mağazalar içinde geçerlidir. Dışardan bakıldığında mantıksız duran bu durum aslında stratejik bir hamleymiş.

Bakın dükkanlar neden he yan yana konumlanır…

Bir yolda yürürken farklı birçok noktaya açılabilecekken kuyumcuların ya da mağazaların ısrarla aynı sırada yer aldığını görmüşsünüzdür. İşte bu durum aslında gelişi güzel olan bir sebepten değil Nash dengesini sağlamak amacıyla bu şekilde konumlanırlar.

Nash dengesi ise, aynı cadde üzerinde farklı noktalarda açılan kuyumcular farklı oranlarda müşteriye satış gerçekleştirebilirler. Ancak her iki dükkanı tercih eden müşteri sayısı farklı sebeplerden dolayı değişebilir. Ancak bu dükkanlar yan yana olduklarında müşteri dengesi sağlanarak her iki dükkanda eşit oranda kar etmeye başlarlar.

İşte, etrafta görünen dükkanlarda rakip firmaların yan yana açılması bir tesadüf değil, sadece basit bir satış stratejisidir.