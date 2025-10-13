KYK burs başvuruları 2025-2026: Burs ve kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklama sonunda geldi.

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada başvuru ekranının e-Devlet’te erişime açıldığını duyurdu.

Burs ve kredi desteği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğrenim gören binlerce gence maddi katkı sağlayacak.

Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği başvuru süreci 13 Ekim Pazartesi günü başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu yıl da burs ve kredi desteğinden yararlanabilecek adaylar arasında, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez üniversiteye kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları yer alıyor.

Başvuruların yalnızca www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabileceği belirtiliyor. Sistemde yer alan kişisel ve akademik bilgilerin doğru girilmesi büyük önem taşıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 eğitim yılına hazırlanan üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi detayları netleşti. Geçtiğimiz dönem ödemelerine göre, 2024-2025 eğitim yılında öğrenciler şu tutarlarda destek aldı:

-Lisans ve ön lisans öğrencileri: Aylık 3.000 TL

-Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 6.000 TL

-Doktora öğrencileri: Aylık 9.000 TL

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin PTT şubelerinden şifre alması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sistemiyle uyumlu olması büyük önem taşıyor.

Eğer e-Devlet’te yer alan okul, bölüm veya sınıf bilgileri hatalıysa, öğrencilerin mutlaka üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek YÖKSİS üzerinden düzeltme yaptırması gerekiyor.

Yanlış ya da eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak, bu nedenle her öğrenci bilgilerini dikkatle kontrol etmeli.

KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?

-Şehidin bekar çocukları, çocuğu yoksa bekar kardeşleri

-Gazinin kendisi veya bekar çocukları

-En az %40 engelli olduğu sağlık raporuyla belgelenenler

-Anne ve babasının her ikisi de vefat eden öğrenciler

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yetişenler

-Darüşşafaka Lisesi mezunları

-Bakanlık kriterlerine uyan milli sporcular

-YKS’de alan yeterlilik sınavında ilk 100’e giren öğrenciler