KYK kredi/burs 2025-2026 başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? Yeni KYK ödemeleri...

Üniversite hayatına başlayan öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi imkanları büyük önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, öğrenciler eğitimleri boyunca maddi destek alabiliyor.

Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler bu kez kredi ve burs başvurularına çevrildi.

KYK öğrenim kredisi, üniversite öğrencilerine 4-5 yıl boyunca düzenli ödeme imkânı sunarken, burs almaya hak kazanan adaylara ise geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Kredi seçeneğinde ise alınan tutar mezuniyet sonrasında geri ödenmek üzere planlanıyor.

Bu nedenle öğrenciler, "2025-2026 KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılacak ve ödemeler ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor.

İşte, KYK öğrenim kredisi hakkında bilgiler...

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI

2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularına dair açıklama henüz gelmedi.

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabiliyor. Başvuru sırasında:

Eğitim bilgileri,

Aile gelir durumu,

Kardeş sayısı,

Ailenin yaşadığı şehir ve benzeri sosyoekonomik bilgiler sisteme giriliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK, öğrencilerin bilgilerini farklı kurumlarla çapraz şekilde sorguluyor ve burs/kredi sonuçlarını yine E-Devlet üzerinden açıklıyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2025

2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı.

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.