Lavaboya birkaç damla ondan dökün, kötü kokular nasıl tarihe karışıyor görün… İster mutfak ister banyo lavabosu olsun gelen kötü kokular herkesi rahatsız eder. Bu kötü kokular lavabolarınızı adeta esir almış durumdaysa birkaç damla ondan ekleyin kokuların kökünü kazıyın…

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Evinizi temizlerken bazı noktalara daha fazla özen gösterirsiniz. Bu noktaların başında ise mutfak ya da banyo lavaboları gelir. Her ne kadar temizleseniz de lavabolarda oluşan koku can sıkıcı olabilir.

Lavaboda oluşan ve can sıkıcı olan bu kötü koku bazen inanılmaz derece artabiliyor. Birçok kişi bu kokulardan kurtulmak için ise birden farklı yöntemler deneyebiliyor.

İşte bu zamana kadar denenen tüm yöntemleri unutturacak ve birkaç damla ile kötü kokuların kökünü kazıyacak bu yöntem tam size göre.

Lavaboya birkaç damla dökün…

Özellikle de havaların ısınmasıyla birlikte artan kökü kokulardan kurtulmak meğer oldukça basitmiş. Uygulayacağınız bu yöntemle hem lavabonuz pırıl pırıl olacak hem de kötü koku anında gidecek.

Lavaboda oluşan kötü koku problemi, yarım fincan karbonata birkaç damla vanilya yağı eklemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem için ise bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır;

Yarım fincan karbonata birkaç damla vanilya yağı eklenir ve karıştırılır.

Ardından kötü koku oluşan mutfak lavabosuna dökülür.

Ortalama 1 saat beklenir. Süre tamamlanınca sıcak su akıtılır.