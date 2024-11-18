Lavaboya geceden yarım bardak koyun, o sorunları temelli defedin…

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Günlük hayatın koşuşturması içinde her ne kadar ev temizliğine dikkat ediliyor olsa da bazı noktalar atlanabiliyor. Atlanan bu noktalar arasında yer alan lavabolar devamında istenmeyen kokulara neden olabiliyor.

Ancak her evde bulunan o ürün ile unutmuş olsanız dahi lavabolarınızın temizliğini kolaylaştıracak koku sorunu nedir unutacaksınız.

Sizde gece uyumadan hemen öne yarım bardak lavabonun içine koyun ovalama derdi olmadan o sorunlardan nasıl kurtuluyorsunuz görün.

YARIM BARDAK İLE ÇÖZÜLÜYOR!

Gece uyumadan önce yapacağınız tuz uygulaması ile lavabo giderlerinden gelen kötü kokuyu da giderde oluşan tıkanıkları da önleyeceksiniz.

Bu uygulama için tek yapmanız gereken gece yatmadan hemen önce yarım bardak tuzu lavabonun içine dökmek ve ardından üzerine kaynar su dökün. Tuzun üzerine döktüğünüz kaynar su yardımı ile tuzun etkisi arttıracak ve borularda yaşanan tıkanıklığın ve kötü kokuların giderilmesinde etkili olacak.

Bu ekonomik yöntemi haftada 1 ya da 2 kez uygulamanız lavabonuzun daima temiz kalmasını ve tıkanıkların oluşmasını önlemede etkili olacak.