Lay’s ürünleri raflardan toplatılıyor! Etikette bu kodlar varsa...

Hollanda'da Lay’s markalı bazı cips ürünleri için dikkat çeken bir sağlık uyarısı yapıldı.

PepsiCo Hollanda, yaptığı açıklamada Lay’s Bugles ve Lay’s Wokkels isimli atıştırmalıkların, üretim sürecinde gıdaya uygun olmayan bir mineral yağın kazara ürüne karıştığını duyurdu.

Bu nedenle, söz konusu ürünler market raflarından toplatılmaya başlandı. Yetkililer, tüketicileri bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı.

PepsiCo’dan yapılan açıklamada, tüketicilerin ellerindeki şüpheli ürünleri iade ederek ürün bedelini geri alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER