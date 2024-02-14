Leblebi bakın neyden yapılıyormuş.... Anadolu'da uzun yıllardır üretilen ve tüketilen bir geleneksel atıştırmalık olan leblebi, bakın nasıl elde ediliyor...

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Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebi, Türk lezzetlerindendir.

Leblebi, kuruyemiş çeşitleri arasında sevilen bir enerji kaynağıdır.

Çeşitli tatlar ve kıvamlarla üretilen leblebinin farklı bölgelerdeki tüketimi ve üretimi de farklılık gösterebilir.

Protein ve lif bakımından zengin olan ve tokluk hissi veren leblebinin nasıl yapıldığını duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Birçok aşama ile elde edilen leblebi bakın nasıl üretiliyor...

Meğer nohutmuş

Leblebi, kavrulmuş ve genellikle tuzlanmış nohudun bir çeşididir.

Elenmiş ve temizlenmiş nohutlar fırınlarda ısıtılarak kurutulduktan sonra 3 gün çuvallarda bekletilir.

İkinci kez fırınlanır ve sonra düz bir alanda 20 gün boyunca yeniden kurutulur. Bu süre sonunda nohutlar yavaş yavaş leblebi halini almaya başlar.

Üçüncü kez nohutlar fırınlanarak kabuklarından ayrılır ve sarı leblebi halini alırlar.