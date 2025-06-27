Leke derdi tarih oluyor! Uzmanlar aynaları ışıl ışıl yapmanın sırrı verdi

Evimizin hemen her köşesinde yer alan aynalar, estetik ve ferahlık hissi de yaratır.

Ancak zamanla oluşan su damlacıkları, toz, kir ve parmak izleri, aynaların netliğini bozarak hoş olmayan bir görüntüye yol açabilir.

Uzmanlara göre, aynaların sağlıklı ve net bir yansıma sunması için düzenli ve doğru temizlik şart.

Neyse ki, bu temizlik için güçlü kimyasallara başvurmak zorunda değilsiniz. Doğal ve ekonomik çözümler, aynalarda etkili sonuçlar veriyor.

Limon suyu

Doğal bir asit olan limon, hem parlatıcı etkisiyle hem de lekeleri giderme gücüyle dikkat çeker. Yarım limonun suyunu bir bardak su ile karıştırarak bir sprey şişesine koyun. Bu karışımı aynaya sıkın, yumuşak bir bezle silin ve anında parlaklığı fark edin.

Beyaz sirke

Sirke, doğal temizlik denince akla ilk gelenlerden. Çizmeden ve kimyasal bırakmadan temizlik sağlar. Yarım su bardağı sirkeyi bir su bardağı suyla karıştırarak hazırlayacağınız sprey, ayna yüzeylerinde harikalar yaratır.

Mısır nişastası

İnatçı lekeler için doğal ama güçlü bir çözüm arıyorsanız, mısır nişastası ideal bir yardımcıdır. İki yemek kaşığı mısır nişastasını bir bardak ılık suyla karıştırın. Karışımı sprey şişesine alıp aynaya sıkın. Kurumadan temizlediğinizde, lekelerin nasıl yok olduğunu göreceksiniz.