Leyla dizisinden şoke eden ayrılık! İsmi jenerikten silindi

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Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet yayınlanan her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor.

Yeni sezonun sevilen yapımları arasında yer almayı başaran dizi hikayesi ve karakterleriyle seyirciye soluksuz bir seyir zevki sunmaya devam ediyor.

Gonca Vuslateri’nin hayat verdiği Nur karakteriyle sosyal medya da büyük yankı uyandıran dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde yaşanan gelişme dikkatlerden kaçmadı.

DİZİDEN AYRILDI!

Reytinglerde başarılı bir ilerleyiş sürdüren dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ferda karakterine hayat veren Gamze Karaduman’ın ismi yer almadı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde de oldukça az sahnesi olan Karaduman’ın isminin jenerikten çıkarılması sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.